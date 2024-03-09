Очередным триумфом завершился матч хоккейной команды Лукашенко

Все, кто следят за турнирной таблицей хоккейных баталий в Беларуси, восприняли в субботу, 9 марта, очередную викторию любительской команды Александра Лукашенко как заслуженный успех мастеров зимнего вида спорта.

© «Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» в матче чемпионата Англии

На льду столичной "Олимпик-арены" дружина президента, сообщает БЕЛТА, на этот раз добилась грандиозного успеха, одержав победу над партнерами из Витебской области со счетом 13:3 (4:0, 3:0, 6:3).

Спортивные комментаторы признают, что заключительная встреча первого этапа прошла с большим преимуществом лидеров. Во-первых, уже в первом периоде они поразили ворота соперников. Голевой дубль оформил капитан президентской дружины Олег Антоненко, по разу отличились Николай Лукашенко и лидер бомбардирской гонки Андрей Костицын, который забросил свою десятую шайбу в этом сезоне.

В третий раз отличился и Антоненко, который во втором периоде вновь поразил ворота соперников. А кроме него, они пали и под ударами шайб Артема Каркоцкого и Дмитрия Юдина.

Две шайбы добавили в актив президентской команды в третьем периоде и меткие броски Николая Лукашенко. Еще три раза загорались огни за воротами витебской команды после снайперских бросков Каркоцкого и Андрея Башко. Кстати, и капитан команды, констатируют обозреватели, дважды ассистировал партнерам при взятии ворот гостей.

Правда, и они смогли ответить точными бросками Игоря Ковалени, Алексея Коростика и Евгения Авдосева.

Остается добавить, что ранее в этом сезоне президентская дружина уже победила хоккеистов Брестской области (7:2), Минской области (9:4), Гомельской области (12:6), Могилевской области (8:4) и Гродненской области (10:4).

А теперь в полуфинале команде главы государства предстоит встреча с гродненской дружиной, которая финишировала четвертой. Вторую полуфинальную пару составили сборные Минской и Брестской областей, уточняет агентство.