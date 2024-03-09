СКА в 14-й раз подряд проходит первый раунд Кубка Гагарина

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0, благодаря чему они вышли в следующий этап соревнований, выиграв серию – 4-1.

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Как отмечает пресс-служба КХЛ, армейцы в 14-й раз подряд обеспечили себе участие как минимум во втором раунде соревнований. В прошлом сезоне подопечные Романа Ротенберга уступили в финале Западной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина – московскому ЦСКА (2-4).

Таким образом, СКА вслед за «Спартаком», «Локомотивом», «Автомобилистом» и «Авангардом» пробился в следующий этап розыгрыша Кубка Гагарина – 2024.

По состоянию на 9 марта потенциальным оппонентом СКА по четвертьфиналу Кубка Гагарина – 2024 является екатеринбургский «Автомобилист».