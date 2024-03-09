Ротенберг — о травмах в СКА: это плей-офф, спортивная война. Борьба на каждом миллиметре

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил мнение о получивших травму хоккеистах своей команды в серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с нижегородским «Торпедо» (4-1).

© Чемпионат.com

«Травмированные игроки? Это плей-офф, это спортивная война. Борьба на каждом миллиметре льда. Сейчас есть время зализать раны, восстановиться. Все могут сыграть в следующей серии. Мужская игра, мужская работа. Все бьются, это прелесть плей-офф. Все хотят победить, победит сильнейший. Зрителям не видно игру из-за свитеров? Мы уже обсудили это, там сегодня сидели наши сотрудники, чтобы болельщикам было удобно. СКА-1946 в «Ледовом»?.. Всё возможно. На сегодня, если смотреть честно, молодёжка играет в «Хоккейном городе», а «Нева» — в «Ледовом». Если увидим 100 тыс. заявок на молодёжку, рассмотрим проведение их матчей в «Ледовом». В «СКА-Арене» проделана фантастическая работа, наши сотрудники совершили подвиг. Качество льда, воздух, за короткое время мы смогли настроить все тонкие настройки, чтобы ребята себя чувствовали себя как дома. Дальше все будет только лучше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в составе СКА по ходу серии с «Торпедо» выбыли из строя защитники Михаил Пашнин и Андрей Педан, а также нападающий Борна Рендулич. В прошедшей пятой игре лишь три смены провёл и капитан армейцев Александр Никишин.