Дубль Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Калгари»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

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В составе победителей дубль оформил Владимир Тарасенко и ещё по разу отличились Александр Барков, Сэм Беннетт и Кевин Стенлунд. Российский защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

Единственную шайбу за «Калгари» забросил белорусский нападающий Егор Шарангович. Российский нападающий Андрей Кузьменко отметился результативной передачей. Защитник Даниил Мироманов не отметился результативными действиями.

«Флорида» одержала седьмую победу за последние восемь матчей. «Калгари» потерпел второе поражение за последние три матча.