«Питтсубрг» с Малкиным крупно проиграл «Бостону» в матче НХЛ

Сегодня, в ночь с 9 на 10 марта, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Питтсубрг Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 5:1 (0:0, 3:0, 2:1).

© GETTY IMAGES

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк (1+1), Павел Заха (2+1), Брэд Маршан (1+1) и Джейк Дебраск (1+1). Голевые передачи на счету Моргана Гики, Мэйсона Лорея, Дэнтона Хайнена, Чарли Койла и Хампуса Линдхольма (0+2). В составе гостей отличился канадский защитник Крис Летанг с передачи Сидни Кросби. Российский форвард «Питтсубрг Пингвинз» Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

После 66 матчей «Бостон» занимает первое место в Восточной конференции с 91 очком. «Питтсбург» расположился на 13-й строчке той же конференции, набрав 64 очка в 62 играх.

Следующий матч «Бостон» проведёт дома с «Сент-Луис Блюз», а «Питтсбург» встретится в домашней игре с «Эдмонтон Ойлерз».