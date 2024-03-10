Гол Дорофеева и хет‑трик Марчессо принесли «Вегасу» победу над «Детройтом»

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:3).

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Дорофеев открыл счет в игре на 10‑й минуте, это восьмой гол 23‑летнего россиянина в нынешнем сезоне.

Хет‑трик в прошедшем матче сделал форвард «Голден Найтс» Джонатан Марчессо, одна шайба на счету Брэйдена Макнэбба. Еще один российский форвард в составе «Вегаса» Иван Барбашев отдел две голевых передачи.

«Вегас» прервал серию из четырех поражений, команда занимает 8‑е место в Западной конференции с 75 очками. «Детройт» (72) идет 8‑м на Востоке, это пятый проигрыш «Ред Уингз» кряду.

В параллельной встрече «Ванкувер», лидирующий в Западной конференции, всухую переиграл «Виннипег» (5:0). Для «Кэнакс» (91 очко) это четвертая победа подряд. НХЛ.

Регулярный чемпионат

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 5:3 (2:1, 0:0, 3:2)

Голы: Дорофеев, 9:07. Марчессо, 14:36, 57:15, 58:53. Макнэбб, 50:07. — Расмуссен, 19:32. Комфер, 42:44 (бол.). Гостисбер, 50:44.

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Голы: Миллер, 2:06. Хёгландер, 13:47. Ди Джузеппе, 17:00. Петтерссон, 24:04 (бол.). Зутер, 55:06.