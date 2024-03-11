Перешедшему в «Каролину» Кузнецову подарили вантуз

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поздравил российского нападающего команды Евгения Кузнецова с первым матчем за клуб на домашней арене. В раздевалке наставник произнес речь и подарил россиянину вантуз. Кузнецов эмоционально отреагировал, с улыбкой подняв свой сувенир вверх.

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10 марта «Каролина Харрикейнз» на своем льду разгромила «Калгари Флэймз» со счетом 7:2. Кузнецов провел 16 минут и 38 секунд и не отметился результативными действиями. В составе победителей россиянин Андрей Свечников стал автором заброшенной шайбы и голевой передачи.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными». Россиянин провел за новую команду два матча и не смог отметится результативными действиями.

Кузнецов выступал за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.