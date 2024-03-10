«Чикаго» первым в нынешнем сезоне НХЛ лишился шансов на выход в плей‑офф

«Чикаго» стал первым клубом, который потерял математические шансы на выход в плей‑офф в текущем сезоне НХЛ.

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В субботу «Чикаго» проиграл на выезде «Вашингтону» со счетом 1:4. «Блэкхокс» занимают последнее место в таблице Западной конференции, имея в активе 37 очков после 64 проведенных матчей. Отставание от идущего восьмым «Вегаса» составляет 38 баллов, а «Чикаго» до конца регулярного чемпионата может набрать максимум 36 очков.

В составе «Блэкхокс» выступает российский защитник Никита Зайцев.

В прошлом сезоне «Чикаго» занял 15‑е место в конференции и также остался за бортом плей‑офф. Получив право первого выбора на драфте, клуб выбрал форварда Коннора Бедарда.