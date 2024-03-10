«Трактор» одержал волевую победу над «Салаватом»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:2, благодаря чему они выиграли серию – 4-2 и вышли в следующий этап соревнований.

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Счёт в матче был открыт на 16-й минуте стартовой двадцатиминутки 24-летним белорусским нападающим «Салавата Юлаева» Иваном Дроздовым, забросившим четвёртую шайбу в нынешнем плей-офф. Уже через 33 секунды Егор Сучков укрепил преимущество команды из столицы Башкортостана.

Однако на старте второго периода американец Чарльз Робинсон сократил отставание «Трактора». Аналогично старт заключительного периода основного времени остался за «Трактором» — Виталий Кравцов сравнял счёт в матче. За несколько минут до окончания третьего периода Семён Дер-Аргучинцев вывел челябинцев вперёд, а затем Чарльз Робинсон голом в пустые ворота поставил точку в этой игре.

Отметим, что челябинский «Трактор» стал уже шестым клубом, обеспечившим выход в четвертьфинал Кубка Гагарина – 2024 вслед за московским «Спартаком», ярославским «Локомотивом», екатеринбургским «Автомобилистом», омским «Авангардом» и санкт-петербургским СКА.