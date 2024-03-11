Пашков высказал мнение, что «Салавату Юлаеву» делать с главным тренером

Олимпийский чемпион Александр Пашков считает, что руководству «Салавата Юлаева» не стоит увольнять главного тренера Виктора Козлова, а дать ему ещё один шанс. Уфимский клуб во второй год подряд под руководством специалиста вылетает из плей-офф КХЛ в первом раунде.

© Чемпионат.com