Рыбин назвал главного фаворита Кубка Гагарина

Бывший форвард «Спартака» Максим Рыбин высказался о фаворитах Кубка Гагарина.

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«Для меня, наверное, сейчас главный фаворит — СКА. Потом уже идёт Омск, Магнитогорск. Ещё выделю «Локомотив». Они — команда фантом. Объективно, никого не обижая, остальным командам будет сложно бороться за Кубок Гагарина», – приводит слова Рыбина Legalbet.

Уже были определены семь участников второго раунда Кубка Гагарина: от Западной конференции дальше вышли СКА (2), «Локомотив» (3), «Спартак» (4), от Восточной – «Металлург» (1), «Авангард» (2), «Автомобилист» (5), «Трактор» (6).

В одном шаге от выхода в следующий раунд на Западе находится московское «Динамо» (Запад 1), которое ведёт 3-2 в серии с минским «Динамо» (Запад 8).

На матчах первого раунда плей‑офф FONBET Чемпионата КХЛ установлен новый рекорд посещаемости, сообщает пресс‑служба лиги. Суммарная посещаемость матчей первого раунда плей‑офф КХЛ после матчей 9 марта составила 368 тысяч 361 зритель. Это новый рекорд для игр первого раунда Кубка Гагарина.