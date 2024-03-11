Григоренко прокомментировал ранний вылет «Салавата Юлаева» из Кубка Гагарина

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко прокомментировал вылет клуба из столицы Башкортостана в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 в серии с челябинским «Трактором» (2-4).

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«Это плей-офф, никто не хочет уступать, никто не будут уступать подчистую. Может, есть какая-то внутренняя кухня у команды. «Трактор» в целом показал настоящий плей-оффный хоккей, не всё в сезоне показывали они, берегли на плей-офф, мы увидели это в серии с «СЮ», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Напомним, как и годом ранее, «Салават Юлаев» не сумел преодолеть барьер первого раунда Кубка Гагарина. В прошлом сезоне уфимцы уступили на старте розыгрыша соревнований владивостокскому «Адмиралу (2-4).