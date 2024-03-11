«Сочи» подписал пробный контракт с хоккеистом из системы «Авангарда»

Хоккейный клуб «Сочи» заключил пробный контракт с нападающим «Омских Крыльев» Александром Кулагиным. Соглашение будет действовать один месяц на время проведения постсезонного сбора. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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Хоккеист должен присоединиться к команде в Сочи, которая возобновила тренировочный процесс после окончания сезона.

Кулагин уже находился в системе клуба — на протяжении четырёх сезонов (2019-2023) он играл за фарм-клуб «Сочи» в молодёжной хоккейной лиге, ступинский «Капитан», а в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ в матче «Сочи» против «Витязя». В сезоне 2023/2024 нападающий выступал в Всероссийской хоккейной лиге за «Омские Крылья». Он провёл 39 матчей и набрал 7 очков (4+3).

И омская команда, и «Сочи» не попали в плей-офф в своих лигах и завершили сезон в феврале.