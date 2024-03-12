Российский хоккеист выпил нашатырный спирт во время матча и получил ожог

Российский хоккеист клуба Wolta Валерий Зотов получил ожог, выпив нашатырный спирт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Lenta.ru

Инцидент произошел 10 марта во время турнира хоккейной лиги «Трудовые резервы» в Ледяном дворце «Янтарь». Сменившись, спортсмен решил выпить воды, однако в его бутылке оказался нашатырный спирт. В результате Зотов получил химический ожог рта и желудка второй степени. Мужчину пришлось госпитализировать. Вечерняя Москва

Канал уточнил, что сам Зотов не исключает попытку отравления — об этом сообщили в полицию. News.ru