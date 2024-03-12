Вратарь «Салавата Юлаева» решил завершить игровую карьеру

Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов решил завершить игровую карьеру.

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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ежов играет за «Салават Юлаев» с 2022 года. В текущем сезоне 37-летний вратарь провел 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ и отразил 90,2% бросков при коэффициенте надежности 2,46.

Ранее он выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Витязь», «Нефтехимик», «Ладу», СКА. Всего он провел 469 матчей в лиге и одержал 188 побед.

Срок соглашения игрока рассчитан до 30 апреля.