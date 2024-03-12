Московское «Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина

Московское «Динамо» на выезде обыграло одноименный клуб из Минска в шестом матче 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 12 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Максим Джиошвили и Артем Ильенко. У хозяев шайба на счету Сэма Энаса.

Москвичи одержали четвертую победу в серии и вышли в 1/4 финала Кубка Гагарина. В активе минчан два выигранных матча.

Московское «Динамо» выигрывало Кубок Гагарина дважды — в 2012 и 2013 годах. Минские динамовцы никогда не побеждали в турнире.