«Сан-Хосе» проиграл «Филадельфии», Барабанов и Костин отметились передачами
В ночь с 12 на 13 марта мск на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Филадельфия Флайерз» со счётом 3:2 одержали победу над «Сан-Хосе Шаркс».
«Лётчики» открыли счёт на четвёртой минуте первого периода, перед самым перерывом Филип Задина отквитал эту шайбу, реализовав большинство. Во втором периоде команды обменялись голами с численным преимуществом, при этом Задина оформил дубль. На 46-й минуте Оуэн Типпетт принёс победу «Филадельфии»
В составе «Сан-Хосе» результативными передачами отметились российские нападающие Александр Барабанов и Клим Костин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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