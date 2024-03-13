«Сан-Хосе» проиграл «Филадельфии»

В ночь с 12 на 13 марта мск на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Филадельфия Флайерз» со счётом 3:2 одержали победу над «Сан-Хосе Шаркс».

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«Лётчики» открыли счёт на четвёртой минуте первого периода, перед самым перерывом Филип Задина отквитал эту шайбу, реализовав большинство. Во втором периоде команды обменялись голами с численным преимуществом, при этом Задина оформил дубль. На 46-й минуте Оуэн Типпетт принёс победу «Филадельфии»

В составе «Сан-Хосе» результативными передачами отметились российские нападающие Александр Барабанов и Клим Костин.

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