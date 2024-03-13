Ротенберг: Никишин не сыграет в первой встрече серии с «Автомобилистом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что защитник армейского клуба Александр Никишин не сможет принять участие в первой встрече серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 с «Автомобилистом».

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«Состояние Никишина? На первый матч назначен капитаном Павел Дедунов. В первом матче Саша, к сожалению, сыграть не сможет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В нынешнем плей-офф КХЛ Никишин принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив одну заброшенную шайбу при показателе полезности «+3».

Напомним, Никишин был выбран «Каролиной» на драфте-2020 под 69-м общим номером. Его действующий контракт со СКА рассчитан до 30 апреля 2025 года. За карьеру в КХЛ Никишин провёл 258 матчей, в которых отметился 143 (43+100) результативными действиями при показателе полезности «+60».