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Российский хоккеист попал в список главных разочарований сезона НХЛ по версии The Athletic

Журналист Харман Даял в статье на сайте The Athletic составил список главных разочарований сезона НХЛ.

Российский хоккеист попал в список главных разочарований сезона НХЛ
© Чемпионат.com

В этот список попал российский нападающий Андрей Кузьменко. Напомним, форвард по ходу сезона перешёл из «Ванкувер Кэнакс» в «Калгари Флэймз».

«Всего за полсезона Кузьменко прошёл путь от идеального напарника для Элиаса Петтерссона до игрока с плохим контрактом, от которого «Кэнакс» пришлось отказаться. В „Калгари“ он показал себя немного лучше, так что, возможно, новый старт придаст ему больше уверенности», — сказано в статье.

Кроме Кузьменко в список попали: Пьер-Люк Дюбуа («Лос-Анджелес Кингз»), Йоонас Корписало («Оттава Сенаторз»), Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Йонас Зигенталер/Джон Марино («Нью-Джерси Дэвилз»), Коннор Браун («Эдмонтон Ойлерз»), Дэймон Сиверсон («Коламбус Блю Джекетс»), Джош Андерсон («Монреаль Канадиенс»), Филип Густавссон («Миннесота Уайлд»), Райан Грейвз («Питтсбург Пингвинз»).

Хоккей
Джон Марино
Тейдж Томпсон
Йонас Зигенталер
Райан Грейвз
Филип Густавссон
Элиас Петтерссон
Джош Андерсон
Коннор Браун
Йоонас Корписало
Андрей Кузьменко
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