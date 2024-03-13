Немчинов назвал самую интересную пару во втором раунде Кубка Гагарина

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов выразил мнение, что противостояние омского «Авангарда» и ярославского «Локомотива» является самым интересным во втором раунде плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
Также в четвертьфинале турнира сыграют: «Динамо» Москва — «Трактор», СКА — «Автомобилист», «Металлург» — «Спартак».
— Во втором раунде все пары интересные. Но из всех пар выделю «Авангард» и «Локомотив». Здесь будет противостояние атаки и обороны. «Авангард» славится хорошей обороной, у них отличное большинство. «Локомотив» — это надёжная оборона и вязкая игра. Атакующим и техничным игрокам, таким как Ткачёв, Буше будет тяжело. Надо пробиваться через защитников, чтобы вылезать на ворота. Ещё отмечу пару «Металлург» и «Спартак». Красно‑белые здорово играют в этом сезоне, ровно прошли чемпионат и первый раунд плей‑офф. «Магнитка» тоже на отличном ходу, выиграли Восточную конференцию, правда, серию с «Амуром» чуть затянули. Думаю, нас ждут интересные игры. Будет атакующий хоккей, — приводит слова Немчинова Legalbet.