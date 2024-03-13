Немчинов назвал самую интересную пару во втором раунде Кубка Гагарина

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов выразил мнение, что противостояние омского «Авангарда» и ярославского «Локомотива» является самым интересным во втором раунде плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Также в четвертьфинале турнира сыграют: «Динамо» Москва — «Трактор», СКА — «Автомобилист», «Металлург» — «Спартак».