"Тампа" обыграла "Рейнджерс" в матче НХЛ

"Тампа" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей хет-трик оформил Брэйден Пойнт (33, 44, 55-я минуты), также у победителей шайбы забросили Энтони Дюклер (39), Стивен Стэмкос (53) и Никита Кучеров (57). У "Рейнджерс" отличились Артемий Панарин (14), Брэйден Шнайдер (17), Джек Рословик (42).

Кучеров также сделал четыре голевые передачи. На счету российского нападающего теперь 112 очков (39 шайб + 73 голевые передачи) после 65 игр. В гонке бомбардиров он отстает только от канадского нападающего "Колорадо" Натана Маккиннона, у которого 115 (42+73) очков после 67 игр.

Панарин забросил 36-ю шайбу в текущем сезоне, также на счету нападающего 52 голевые передачи в 66 играх. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 25 бросков из 28, вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин - 22 из 27.

"Тампа" занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 76 очков в 66 играх. "Рейнджерс" возглавляют Столичный дивизион с 90 очками после 66 встреч. В следующем матче "Тампа" в гостях сыграет с "Флоридой" 16 марта, "Рейнджерс" в этот же день проведут выездной матч с "Питтсбургом".