Гол Ничушкина принес победу «Колорадо» в матче с «Ванкувером»

«Колорадо» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 (ОТ) в пользу гостей.

Нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин стал автором победного гола в этой встрече. Шайба заблетела в ворота голкипера Кейси Десмита после рикошета от визора россиянина.

В активе россиянина стало 46 (25+22) очков в 43 играх в текущем сезоне при покателе полезности «плюс 10». Форвард набрал 5 (3+2) баллов в трех матчах после возвращения в состав «Колорадо». Ничушкин не играл с 11 января по 9 марта из-за прохождения программы помощи игрокам.

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров сделал хет-трик Горди Хоу в этой игре, отметившись голом, результативной передачей и дракой в игре с защитником «Колорадо» Джошем Мэнсоном, за которую получил 5 минут штрафа.

Еще один гол за «Ванкувер» забил нападающий Илья Михеев, сумевший прервать 34-матчевую безголевую серию.

«Колорадо» набрал 89 очков после 67 матчей и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Ванкувера» стало 92 очка после 67 игр, команда располагается на первом месте на Западе.