Хоккеист Шевченко высказался о влиянии Ларионова на тенденции КХЛ

Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко в интервью Metaratings.ru поделился мнением о влиянии работы главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова на развитие Континентальной хоккейной лиги.

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В сезоне‑2023/24 «Торпедо» заняло седьмую позицию в таблице Западной конференции по итогам Фонбет регулярного сезона КХЛ и проиграло СКА в пяти матчах в первом раунде Кубка Гагарина.

— Как человек, как игрок — это такая глыба интеллектуальная. Это порядочность, много знаний, разговоры о футболе, о музыке, о книжках, о вине, о питании, о спорте — обо всем. А что касается его тренерской работы, то его первый год в «Торпедо», для всех это было «вау». Он реально менял тенденции нашего хоккея, делал все по‑своему. Он шел против всех. И, наверное, нужно сказать спасибо, что он начал в предсезонке убирать бега, начал менять методы тренировок. После эффектного первого сезона на него свалилась волна позитивного хайпа. А второй сезон — он всегда тяжелый. Думаю, что одна из его задач — развитие молодых игроков. С такими людьми наша лига будет гораздо быстрее выходить на тот уровень, который все ждут, — сказал Шевченко.

Ларионов является главным тренером «Торпедо» с мая 2022 года. В сезоне‑2022/23 он дошёл с командой до второго раунда плей‑офф. По ходу нынешнего сезона нижегородская команда сообщила о подписании нового соглашения с тренером на три года.