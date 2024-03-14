Мессье назвал игрока, вокруг которого он построил бы команду-династию в НХЛ

Член Зала хоккейной славы Марк Мессье заявил, что если бы он был на месте одного из генеральных менеджеров клубов, то строил бы свою команду-династию вокруг нападающего Сидни Кросби. Мессье заявил, что Кросби является идеальным игроком, способным привести команду к победе в Кубке Стэнли.

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«Трудно не назвать Сидни Кросби, если учитывать всё, что он сделал на льду и вне его. Он обладает стабильностью, преданностью, лидерством. Он пошёл на финансовые уступки ради победы «Питтсбурга» в Кубке Стэнли. В нём есть всё, что вы хотели бы видеть во франчайз-игроке, который приведёт вас к Кубку Стэнли. Он сочетает в себе все эти составляющие, никогда не сдаётся и не жалуется. Он пришёл в НХЛ с огромным количеством ожиданий от своей игры, и он полностью их оправдал. Конечно, сейчас невероятную игру показывают Натан Маккиннон и Коннор Макдэвид. Но мне трудно не выбрать Кросби, потому что я наблюдал за ходом всей его карьеры», – цитирует Мессье пресс-служба лиги.

Сидни Кросби — двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014), чемпион мира (2015), трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) и член «Тройного золотого клуба».