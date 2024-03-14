КХЛ хочет дать особый статус давно играющим в лиге легионерам

Лимит на легионеров КХЛ может претерпеть изменения, сообщает «СЭ».

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По информации источника, в регламент могут внести новое правило: ограничения не будут распространяться на легионеров, которые на протяжении долгого времени играют в КХЛ. Точное определение данного статуса находится в процессе обсуждения — например, условием может стать пять сезонов или определенное количество игр, проведенных в КХЛ.

Отмечается, что в случае принятия обсуждаемой идеи такие хоккеисты, как Райан Спунер, Тэйлор Бек (оба – «Авангард») или Эрик О'Делл («Динамо» Москва).

В данный момент клубы КХЛ не могут заявлять более трех иностранных игроков. Это правило действует с начала сезона 2023/24. До этого распоряжения можно было включать в заявку пять легионеров.

Сейчас борьбу за Кубок Гагарина продолжают «Динамо» Москва, «Трактор», «Авангард», «Локомотив», СКА, «Спартак», «Автомобилист» и «Металлург» Магнитогорск.

Второй раунд плей-офф начнется 16 марта.