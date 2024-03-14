Трехкратный чемпион мира ответил, может ли кто-то заменить Гусева в «Динамо»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко ответил на вопрос, может ли кто-то, при необходимости, заменить форварда Никиту Гусева в составе бело-голубых.

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«Может ли кто-то в составе «Динамо» заменить Гусева по его игровым качествам? В лиге таких игроков, как Гусев, единицы. Но в плей-офф не всегда решают персоналии, это совсем другие игры, поэтому каждый хоккеист в команде должен влиять на результат матча», — сказал Терещенко в интервью Legalbet.

Напомним, лучший бомбардир КХЛ пропустил пятый матч серии первого раунда плей-офф с минским «Динамо» по причине болезни. В шестом матче серии Гусев провёл на площадке лишь 7 минут и 48 секунд без набранных очков.