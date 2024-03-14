"Сочи" уступил "СКА-Хабаровск" и вылетел из Кубка России

14 марта "СКА-Хабаровск" на своем поле обыграл "Сочи" в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были хабаровчане 4:2. Футболисты "Сочи" открыли счет в матче в середине первого тайма. Отличился новичок команды Сауль Гуарирапа. За 16 минут до окончания встречи Альбек Гонгапшев сравнял счет. В серии пенальти игрок "Сочи" Мартин Крамарич не смог переиграть голкипера "СКА-Хабаровск" Ислама Имамова, а Серхио Кордова пробил мимо ворот, что позволило хабаровчанам пройти дальше. На этой стадии ране одержали победы "Химки", "Ахмат" и "Урал". В полуфинал Пути РПЛ Кубка России ранее вышли ЦСКА, который по сумме двух встреч обыграл "Ростов" (3:1), и "Зенит", выбивший "Динамо" (2:1). 14 марта в рамках четвертьфинала "Спартак" примет "Оренбург", а "Локомотив" - "Балтику". Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти "Краснодар".

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