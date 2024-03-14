Заслуженный тренер России высказался о лимите в КХЛ

Новиков о лимите в КХЛ: «Нужно зрелище на базе, которую создали при участии президента России. Столько, сколько Путин сделал для страны, не сделал никто»
Юрий Новиков высказался о лимите на легионеров в КХЛ.
Ранее появилась информация, что в регламент могут внести новое правило: ограничения по количеству легионеров не будут распространяться на иностранцев, которые давно выступают в лиге.
«Я могу рассуждать как болельщик. Болельщику сегодня надо зрелище, и не просто зрелище, а зрелище, соответствующее материальной базе хоккея, которую нам создали бизнесмены и лично при участии президента России. Потому что столько, сколько он сделал для России, не сделал никто.Зрители вправе требовать продукт высшего качества, и здесь специалисты должны незашоренными быть, здесь надо идти вперед, создавать сильнейшую лигу – ну, после НХЛ, конечно.И здесь иностранцы нам в помощь, какие иностранцы – это разговор ни о чем. Хороший иностранец или плохой – разговор ни о чем. Здесь проблема уводится в сторону, это проблема клуба, как они берут, почему они берут, кого берут.А зритель вправе требовать продукт более высокого качества. Потому что для хоккеистов и для спортсменов созданы такие условия, которых раньше не было: и материальные, и финансовые, и стадионы прекрасные.Здесь вопрос не только в том, как болельщики должны требовать, а в том, как президент должен требовать. Он выступал, говорил, мол, давайте это раскрутим.Мы сегодня в долгу перед теми, кто нам создает вот эти условия.Поэтому президент вправе сказать, что мы мол отдали вам все, и теперь мы ждем от вас отдачи, учитывая сложные времена. Наши соревнования должны быть самого высокого качества», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
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