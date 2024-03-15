Двукратный чемпион мира поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин рассказал о том, чего ждёт от четвертьфиналов плей-офф КХЛ.

«Ожидания от второго раунда плей-офф? Наверное, самое главное связано с тем, что в этом году перекрёстный плей-офф будет – Восток и Запад сыграют между собой. Это вызывает интерес – кто сильнее: та или другая конференция? Поэтому для болельщиков будет ещё интереснее наблюдать за матчами. Будут играть команды, которые между собой никогда не играли, за исключением «Динамо» и «Трактора», поэтому будет интригующе. Какая серия самая интересная? Для меня, наверное, серия с участием московского «Динамо», – сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, второй раунд плей-офф Кубка Гагарина начнётся 16 марта. В этот день сыграют омский «Авангард» и ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и челябинский «Трактор».