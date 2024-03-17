Панарин в победном матче "Рейнджерс" против "Питтсбурга" пять очков

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин набрал пять очков в победном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Питтсбург Пингвинз". Об этом сообщает РИА Новости.

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Матч проходил в Питтсбурге и закончился со счетом 7:4 в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Каапо Какко, Адам Фокс, Артемий Панарин (две), Мика Зибанежад, К'Андре Миллер и Крис Крайдер. В составе "Пингвинз" отличились Джон Людвиг, Брайан Раст, Ларс Эллер и Валттери Пуустинен. Российский хоккеист также сделал три результативные передачи.

Таким образом, Панарин достиг рубежа в 500 голевых передач в НХЛ. Сейчас россиянин с 93 очками находится на пятом месте среди бомбардиров текущего чемпионата лиги. Панарин стал единственным игроком за всю историю "Нью-Йорк Рейнджерс", кому удалось набрать в четырех розыгрышах набрать свыше 90 очков.

В настоящее время "Рейнджерс", набрав в 67 матчах 92 очка, возглавляет Столичный дивизион Восточной конференции НХЛ. До этого сообщалось, что российский вратарь установил мировой рекорд по числу сейвов за матч.