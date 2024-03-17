$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

Панарин в победном матче "Рейнджерс" против "Питтсбурга" пять очков

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин набрал пять очков в победном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Питтсбург Пингвинз". Об этом сообщает РИА Новости.

Панарин в победном матче "Рейнджерс" против "Питтсбурга" пять очков
© Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

Матч проходил в Питтсбурге и закончился со счетом 7:4 в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Каапо Какко, Адам Фокс, Артемий Панарин (две), Мика Зибанежад, К'Андре Миллер и Крис Крайдер. В составе "Пингвинз" отличились Джон Людвиг, Брайан Раст, Ларс Эллер и Валттери Пуустинен. Российский хоккеист также сделал три результативные передачи.

Таким образом, Панарин достиг рубежа в 500 голевых передач в НХЛ. Сейчас россиянин с 93 очками находится на пятом месте среди бомбардиров текущего чемпионата лиги. Панарин стал единственным игроком за всю историю "Нью-Йорк Рейнджерс", кому удалось набрать в четырех розыгрышах набрать свыше 90 очков.

В настоящее время "Рейнджерс", набрав в 67 матчах 92 очка, возглавляет Столичный дивизион Восточной конференции НХЛ. До этого сообщалось, что российский вратарь установил мировой рекорд по числу сейвов за матч.

Хоккей
Каапо Какко
Адам Фокс
Брайан Раст
Крис Крайдер
Ларс Эллер
Артемий Панарин
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости