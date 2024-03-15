ХК «Лада» не будет предлагать новые контракты двум из трех легионеров клуба

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал, что в клубе решили расстаться с двумя легионерами: словацким защитником Миславом Росандичем и канадским форвардом Скоттом Космачуком. Предложение о новом контакте получит только нападающий Трой Джозефс.

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