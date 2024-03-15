Российский хоккеист Кузнецов прокомментировал первый гол за «Каролину»

Российский нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов заявил, что ему было важно забросит первую шайбу за новый клуб, передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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«Я чувствовал, что сегодня день, когда мы должны сделать шаг вперед. Три игры я провел без очков, так что это было очень важно. Сегодня я получил удовольствие», — сказал Кузнецов.

«Каролина» обыграла «Флориду» со счетом 4:0.

В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» занимает четвертое место, набрав 86 очков. «Флорида» располагается на первом месте, имея в активе 94 балла.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными».

Кузнецов выступал за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

В следующем матче «Каролина» сыграет в гостях с «Торонто». Встреча состоится 17 марта. Стартовое вбрасывание запланировано на 2.00 по московскому времени.