Прошкин высказался о фаворите в Кубке Гагарина

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин рассказал, какую команду считает фаворитом в борьбе за главный трофей КХЛ.

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«Кто фаворит? Тот же «Локомотив», «Динамо», СКА и омский «Авангард». И «Магнитку» нельзя сбрасывать со счетов. Наверное, из восьми команд шесть претендуют на кубок. У «Автомобилиста» нет такого опыта, конечно, как и у того же «Спартака», поэтому им тяжело будет дойти до полуфинала-финала», – сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Первые матчи четвертьфиналов плей-офф КХЛ начнутся 16 марта. В этот день сыграют омский «Авангард» и ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и челябинский «Трактор». Другие пары, СКА — «Автомобилист» и «Металлург Мг» — «Спартак», сыграют на следующий день.