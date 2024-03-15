Князев объяснил, в чем СКА превосходит «Автомобилист»
Бывший хоккеист «Автомобилиста» Кирилл Князев назвал глубину состава главным преимуществом СКА в серии с командой из Екатеринбурга в четвертьфинале Кубка Гагарина.
Серия между СКА и «Автомобилистом» стартует 17 марта в Санкт‑Петербурге, начало матча — в 17:00 мск.
— У СКА и «Автомобилиста» очень сильные вратари — Серебряков и Аликин. Думаю, у Питера есть преимущество в длине лавки. СКА на протяжении всего сезона играл в высоком темпе благодаря глубине состава. Потеря Никишина может сказаться в большинстве, с другой стороны — есть шанс для Федотова или Фальковского. В Питере отмечу Глотова и Хайруллина, Толчинский также смотрится на хорошем уровне. Шансы у «Автомобилиста» точно есть, они это доказали, выбив «Ак Барс», здорово сыграв в большинстве и обороне. Плюс, конечно, опыт и мастерство Широкова — одним словом профессионализм. Это пример для молодёжи. По тренерской мысли шансы равны. У Заварухина не такой большой кубковый опыт. У Ротенберга можно сказать карьера только начинается. Думаю, эта серия точно не закончится в четырёх матчах, ожидаю 5–6 встреч, — сказал Князев Metaratings.ru.