Князев объяснил, в чем СКА превосходит «Автомобилист»

Бывший хоккеист «Автомобилиста» Кирилл Князев назвал глубину состава главным преимуществом СКА в серии с командой из Екатеринбурга в четвертьфинале Кубка Гагарина.

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Серия между СКА и «Автомобилистом» стартует 17 марта в Санкт‑Петербурге, начало матча — в 17:00 мск.