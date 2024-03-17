«Металлург» всухую обыграл «Спартак» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

17 марта в Магнитогорске завершился первый матч четвертьфинальной серии между местным «Металлургом Мг» и «Спартаком». Со счётом 4:0 победу одержали хозяева льда.

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Уже после первого периода «Металлург» шёл с преимуществом в две шайбы. На 9-й минуте отличился Люк Джонсон, а на 13-й — Дмитрий Силантьев. Третью шайбу во втором периоде забросил защитник Егор Яковлев, а четвёртую Никита Гребёнкин (в пустые ворота). Двадцатилетний вратарь магнитогорской команды Илья Набоков отразил 38 бросков, не пропустив ни одного. Это его первый в карьере сухой матч в плей-офф.

Следующий матч команды проведут послезавтра, 19 марта.