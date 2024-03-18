Дубль Орлова и гол Кузнецова помогли "Каролине" разгромить "Оттаву"

Российские игроки "Каролины" Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Андрей Свечников набрали семь очков в матче против "Оттавы".

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Оттава" принимала "Каролину". Встреча завершилась крупной победой гостей со счетом 7:2.

В составе победителей дубль на счету российского защитника Дмитрия Орлова, еще одну шайбу забросил его соотечественник Евгений Кузнецов. Также в составе "Каролины" голы на счету Сета Джарвиса, Джелена Чэтфилда, Джейка Гюнцеля и Брендона Лемье.

Орлов также отметился двумя голевыми передачами, по разу ассистировали партнерам Кузнецов и Андрей Свечников.

У "Оттавы" шайбы забросили Томас Шабо и Тим Штюцле.