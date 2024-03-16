Болельщик выбежал на лед во время матча "Динамо" - "Трактор" в плей-офф КХЛ

Во время матча второго раунда Кубка Гагарина между московским "Динамо" и челябинским "Трактором" на лед выбежал болельщик.

Это произошло в первом периоде матча. Болельщик неожиданно появился на льду, откуда его вывел один из арбитров. Далее он был передан сотрудникам службы безопасности, сообщает РИА Новости.

В первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина "Динамо" - "Трактор" завершился первый период. Счет в матче 1:3.

В составе "Динамо" шайбу забросил Максим Джиошвили, на что гости ответили точными бросками Никиты Сошникова, Владимира Ткачева и Данила Юртайкина.