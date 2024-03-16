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Болельщик выбежал на лед во время матча "Динамо" - "Трактор" в плей-офф КХЛ

Во время матча второго раунда Кубка Гагарина между московским "Динамо" и челябинским "Трактором" на лед выбежал болельщик.

Болельщик выбежал на лед во время матча "Динамо" - "Трактор" в плей-офф КХЛ
© РИА Новости

Это произошло в первом периоде матча. Болельщик неожиданно появился на льду, откуда его вывел один из арбитров. Далее он был передан сотрудникам службы безопасности, сообщает РИА Новости.

В первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина "Динамо" - "Трактор" завершился первый период. Счет в матче 1:3.

В составе "Динамо" шайбу забросил Максим Джиошвили, на что гости ответили точными бросками Никиты Сошникова, Владимира Ткачева и Данила Юртайкина.

Хоккей
Максим Джиошвили
Никита Сошников
Данил Юртайкин
Владимир Ткачев
ХК Трактор
Динамо
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