«Трактор» одержал победу над московским «Динамо»

В Москве завершился первый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина-2024, в котором местное «Динамо» уступило челябинскому «Трактору» (2:4).

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В составе победителей шайбами отметились Никита Сошников, Владимир Ткачёв, Данил Юртайкин и Артём Блажиевский.

Также двумя результативными передачами отметился форвард уральцев Максим Шабанов.

У хозяев отличились Максим Джиошвили и Эрик О'Делл.

Второй матч серии между этими соперниками пройдёт там же, в Москве, 18 марта, и начнётся в 19:30 мск.