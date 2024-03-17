Нападающий "Тампы" Кучеров набрал два очка в победном матче НХЛ с "Флоридой"

"Тампа" победила "Флориду" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Стивен Стэмкос (1-я и 27-я минуты), Майки Эйссимонт (14), Даррен Рэддиш (24) и Никита Кучеров (59). У проигравших отличились Мэттью Ткачук (29) и Сэм Райнхарт (32, 57).

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 47 бросков из 50 и был признан второй звездой прошедшей встречи. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский совершил 11 сейвов.

Кучеров также записал на свой счет результативный пас и довел количество набранных очков в регулярном чемпионате до 114 (40 голов + 74 передачи). Россиянин вплотную приблизился к канадскому нападающему "Колорадо" Натану Маккиннону (115 очков). Кучеров в третий раз забросил минимум 40 шайб по ходу регулярного чемпионата, в составе "Тампы" больше подобных сезонов только у Стэмкоса (6).

"Флорида" занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 94 очка в 68 матчах. "Тампа", одержавшая третью победу подряд, располагается на четвертой позиции с 78 очками после 67 игр. В следующем матче "Флорида" примет "Нэшвилл" 22 марта. "Тампа" 20 марта встретится на выезде с действующим обладателем Кубка Стэнли "Вегасом".

В других матчах игрового дня "Аризона" дома обыграла "Нью-Джерси" (4:1), "Монреаль" в гостях уступил "Калгари" (2:5), "Даллас" в родных стенах победил "Лос-Анджелес" (4:1), "Бостон" на своей площадке был сильнее "Филадельфии" (6:5), передачей отметился защитник гостей Егор Замула. "Миннесота" в гостях проиграла "Сент-Луису" (2:3 Б), в составе проигравшей команды гол и передача в активе форварда Кирилла Капризова.

"Коламбус" дома был сильнее "Сан-Хосе" (4:2), у хозяев результативный пас на счету защитника Ивана Проворова, вратарь Даниил Тарасов отразил 39 бросков из 41 и был признан первой звездой встречи. "Каролина" в гостях победила "Торонто" (5:4 Б), у победителей передача в активе нападающего Евгения Кузнецова, голкиперы Петр Кочетков ("Каролина") и Илья Самсонов ("Торонто") отразили по 36 бросков.