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Нападающий "Тампы" Кучеров набрал два очка в победном матче НХЛ с "Флоридой"

"Тампа" победила "Флориду" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий "Тампы" Кучеров набрал два очка в победном матче НХЛ с "Флоридой"
© globallookpress.com

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Стивен Стэмкос (1-я и 27-я минуты), Майки Эйссимонт (14), Даррен Рэддиш (24) и Никита Кучеров (59). У проигравших отличились Мэттью Ткачук (29) и Сэм Райнхарт (32, 57).

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 47 бросков из 50 и был признан второй звездой прошедшей встречи. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский совершил 11 сейвов.

Кучеров также записал на свой счет результативный пас и довел количество набранных очков в регулярном чемпионате до 114 (40 голов + 74 передачи). Россиянин вплотную приблизился к канадскому нападающему "Колорадо" Натану Маккиннону (115 очков). Кучеров в третий раз забросил минимум 40 шайб по ходу регулярного чемпионата, в составе "Тампы" больше подобных сезонов только у Стэмкоса (6).

"Флорида" занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 94 очка в 68 матчах. "Тампа", одержавшая третью победу подряд, располагается на четвертой позиции с 78 очками после 67 игр. В следующем матче "Флорида" примет "Нэшвилл" 22 марта. "Тампа" 20 марта встретится на выезде с действующим обладателем Кубка Стэнли "Вегасом".

В других матчах игрового дня "Аризона" дома обыграла "Нью-Джерси" (4:1), "Монреаль" в гостях уступил "Калгари" (2:5), "Даллас" в родных стенах победил "Лос-Анджелес" (4:1), "Бостон" на своей площадке был сильнее "Филадельфии" (6:5), передачей отметился защитник гостей Егор Замула. "Миннесота" в гостях проиграла "Сент-Луису" (2:3 Б), в составе проигравшей команды гол и передача в активе форварда Кирилла Капризова.

"Коламбус" дома был сильнее "Сан-Хосе" (4:2), у хозяев результативный пас на счету защитника Ивана Проворова, вратарь Даниил Тарасов отразил 39 бросков из 41 и был признан первой звездой встречи. "Каролина" в гостях победила "Торонто" (5:4 Б), у победителей передача в активе нападающего Евгения Кузнецова, голкиперы Петр Кочетков ("Каролина") и Илья Самсонов ("Торонто") отразили по 36 бросков.

Хоккей
Егор Замула
Даррен Рэддиш
Петр Кочетков
Мэттью Ткачук
Сэм Райнхарт
Илья Самсонов
Даниил Тарасов
Натан Маккиннон
Иван Проворов
Стивен Стэмкос
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
Евгений Кузнецов
Сергей Бобровский
Андрей Василевский