Панарина признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

В гостевом матче регулярного чемпионата против "Питтсбурга" (7:4) Панарин забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Россиянин в четвертый раз преодолел отметку в 90 очков за сезон в составе "Рейнджерс" и установил клубный рекорд по этому показателю. Также Панарин добрался до отметки в 500 результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ, став десятым игроком среди россиян по этому показателю.

Второй звездой признали американского нападающего "Оттавы" Брэди Ткачука, который в гостевой игре с "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3 ОТ) оформил хет-трик. Третьей звездой стал канадский форвард "Тампы" Стивен Стэмкос, который отличился двумя голами и двумя передачами в выездной встрече с "Флоридой" (5:3).