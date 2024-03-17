СКА проиграл «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 3:2 обыграл петербургский СКА в стартовом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла на "СКА-Арене" в присутствии 23 576 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Семен Кизимов (13-я минута), Алексей Макеев (17) и Денис Баранцев (48). У проигравших отличились Марат Хайруллин (18) и Сергей Сапего (46).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Автомобилиста". Второй матч противостояния пройдет 19 марта в Санкт-Петербурге.

Впервые в истории КХЛ на втором этапе плей-офф используется перекрестная система, в рамках которой команды из Западной и Восточной конференций играют друг с другом. СКА занял 2-е место в Западной конференции и в первом раунде плей-офф обыграл нижегородское "Торпедо" (4-1). "Автомобилист" стал 5-м на Востоке и выбил из борьбы финалиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" (4-1).