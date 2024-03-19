СКА проиграл «Автомобилисту» второй домашний матч

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между СКА и «Автомобилистом». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей. «Автомобилист» повёл в серии со счётом 2-0.

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Первый период завершился безголевой ничьёй, несмотря на преимущество СКА. На 26-й минуте голом в меньшинстве счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев. Во втором периоде Стефан Да Коста реализовал двойное численное преимущество и удвоил разницу в счёте. В третьем периоде СКА бросились отыгрываться, и на 45-й минуте Василий Глотов сделал счёт в матче 1:2. За четыре с небольишм минуты до конца третьего периода после ошибки защитника Степан Хрипунов вернул разницу в две шайбы. В концовке тренерский штаб СКА сняли вратаря, но это не принесло результата.

Третий матч серии пройдёт 21 марта в Екатеринбурге.