Воронин продлил контракт с «Торпедо» на 2 года. У него 22 очка в 66 матчах этого сезона
Кирилл Воронин подписал новый контракт с «Торпедо» на два года.
30-летний форвард провел в составе клуба из Нижнего Новгорода два сезона.
Срок нового соглашения с «Торпедо» составляет два года.
В этом регулярном чемпионате КХЛ на счету Воронина 66 сыгранных матчей и 22 (9+13) очка.
В плей-офф нападающий не отметился баллами за результативность в пяти играх при показателе полезности «-3».
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