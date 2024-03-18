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Воронин продлил контракт с «Торпедо» на 2 года. У него 22 очка в 66 матчах этого сезона

Кирилл Воронин подписал новый контракт с «Торпедо» на два года.

Воронин продлил контракт с «Торпедо»
© Sports.ru

30-летний форвард провел в составе клуба из Нижнего Новгорода два сезона.

Срок нового соглашения с «Торпедо» составляет два года.

В этом регулярном чемпионате КХЛ на счету Воронина 66 сыгранных матчей и 22 (9+13) очка.

В плей-офф нападающий не отметился баллами за результативность в пяти играх при показателе полезности «-3».

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Кирилл Воронин
Торпедо