Воронин продлил контракт с «Торпедо»

Кирилл Воронин подписал новый контракт с «Торпедо» на два года.

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30-летний форвард провел в составе клуба из Нижнего Новгорода два сезона.

Срок нового соглашения с «Торпедо» составляет два года.

В этом регулярном чемпионате КХЛ на счету Воронина 66 сыгранных матчей и 22 (9+13) очка.

В плей-офф нападающий не отметился баллами за результативность в пяти играх при показателе полезности «-3».