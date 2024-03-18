Шайба попала в ребёнка на матче «Авангард» — «Локомотив»

В данный момент в Омске на Джи-Драйв-Арене проходит второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом». Сейчас идёт второй период, счёт 2:0 в пользу ярославской команды. Заброшенными шайбами отметились Максим Берёзкин и Степан Никулин.

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В начале второго игрового отрезка произошёл неприятный инцидент. Во время розыгрыша большинства омской команды, защитник Дамир Шарипзянов нанёс бросок, после которого шайба отскочила и вылетела на трибуны, попав в голову юному болельщику «Авангарда».

Мальчику тут же была оказана помощь, никаких серьёзных повреждений он не получил.

Большинство хозяева льда реализовать так и не смогли.

Напомним, в первом матче серии «Авангард» проиграл ярославской команде в овертайме со счётом 1:2.