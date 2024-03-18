Дмитрий Рябыкин покинул пост главного тренера «Витязя»

Хоккейный клуб «Витязь» объявил, что Дмитрий Рябыкин покинул пост главного тренера. Вместе с ним уходит из клуба и тренер Алексей Бондарев. Контракты с обоими продлены не будут.

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Рябыкин пришёл в «Витязь» по ходу регулярного чемпионата, сменив Александра Завьялова на посту главного тренера команды. Регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги подмосковный клуб завершил на последнем месте в общей таблице лиги, одержав лишь 20 побед в 68 матчах.