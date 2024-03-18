Медали к чемпионату мира по хоккею 2024 года в Чехии сделают из хрусталя.

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Турнир пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года.

Организаторы объявили, что медали к турниру будут сделаны из хрусталя. Этот материал указывает на историю хоккея и давние традиции Чехии.

«Дизайн отчасти определяется регламентом ИИХФ, которого мы должны придерживаться. Однако каждый организатор ищет свой путь к созданию уникальных медалей. Для нас было приоритетным выбрать в качестве материала стекло. В процессе создания мы сосредоточились на том, чтобы медали также хорошо смотрелись на свитерах. Мы довольны итоговым результатом» – сказал президент оргкомитета чемпионата мира по хоккею 2024 года Петр Бржиза.

Хрустальные медали весом 250 грамм будут покрыты драгоценными металлами и заключены в оправу из нержавеющей стали, которая символизирует борта ледовой арены.