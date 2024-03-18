«Локомотив» всухую разгромил «Авангард»

В Омске завершился второй матч серии между «Авангардом» и «Локомотивом» второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уверенную победу со счётом 7:0 одержала ярославская команда.

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Заброшенными шайбами отметились Максим Берёзкин, Степан Никулин (дважды), Даниил Тесанов, Андрей Сергеев, Мартин Гернат и Александр Полунин. Ассистентский хет-трик оформил Артур Каюмов. На счету Сергеева не только гол, но и две результативные передачи. Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев оформил первый «сухарь» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Напомним, что в первом матче этой четвертьфинальной серии победитель определился только в овертайме. «Локомотив» выиграл ту встречу со счётом 2:1. После сегодняшней игры счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославской команды.