Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В двух матчах "Тампы" Кучеров набрал семь очков, забросив две шайбы и отдав пять результативных передач.

Второй звездой недели стал канадский форвард "Чикаго" Коннор Бедард, который также набрал семь очков (две шайбы + пять голевых передач) в трех играх. Третьей звездой недели стал канадский вратарь "Миннесоты" Марк-Андре Флёри, одержавший две победы в трех играх, причем один раз голкипер сохранил ворота в неприкосновенности.