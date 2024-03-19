Умер обладатель Кубка Гагарина 2011 года Константин Кольцов

Обладатель Кубка Гагарина 2011 года в составе "Салавата Юлаева" белорус Константин Кольцов умер на 43-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале уфимской команды.

"С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни тренер "Салавата Юлаева" Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики", - говорится в сообщении.

С 2022 года Кольцов входил в тренерский штаб Виктора Козлова в "Салавате Юлаеве". Также в Континентальной хоккейной лиге Кольцов работал в тренерских штабах минского "Динамо" (2017-2019) и московского "Спартака" (2021-2022). Кольцов был главным тренером белорусских клубов "Брест" и "Динамо" из Молодечно, выступающих в чемпионате Белоруссии.

В период игровой карьеры Кольцов выступал за череповецкую "Северсталь", казанский "Ак Барс", "Спартак", минское "Динамо", подмосковный "Атлант" и "Салават Юлаев", с которым в 2011 году завоевал Кубок Гагарина и стал победителем последнего розыгрыша чемпионата России в 2008 году. В сезоне-2003/04 и сезоне-2005/06 белорус был игроком клуба Национальной хоккейной лиги "Питтсбург".