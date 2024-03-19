Ротенберг отреагировал на смерть Константина Кольцова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на смерть специалиста и экс-тренера уфимского «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

«Сегодня ночью пришла ужасная новость — ушёл из жизни Константин Кольцов. Самоотверженный игрок, перспективный тренер. Совсем недавно мы встречались с ним на Кубке Первого канала, где он возглавлял сборную Белоруссии. Под руководством Кольцова белорусы показали яркий, интересный хоккей, играть с ними было непросто и очень интересно. Константин был замечательным игроком и, не сомневаюсь, стал бы замечательным тренером. Константину Кольцову было всего 42 года. Он ушёл в самом расцвете сил… Мои глубочайшие соболезнования родным и близким Константина, «Салавату Юлаеву», всему белорусскому хоккею. Это невосполнимая утрата. Светлая память...", — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Кольцов не будет продлевать соглашение с уфимской командой и планирует продолжить работу в другой организации. Напомним, Кольцов вошёл в тренерский штаб «Салавата Юлаева» в 2022 году.

В КХЛ Кольцов, выступавший на позиции крайнего нападающего, провёл 426 игр в составе «Салавата Юлаева», «Атланта», «Ак Барса» и минского «Динамо» и набрал 128 (49+79) очков. В составе уфимской команды он стал чемпионом России в 2008 и 2011 годах, а в 2011 году выиграл Кубок Гагарина.